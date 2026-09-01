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AGENDA · Varaignes

Marche gourmande Varaignes

dimanche 27 septembre 2026 · Varaignes

Marche gourmande Varaignes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Halle
Ville
24360 Varaignes
Département
Dordogne
Tarif

Varaignes

Marche gourmande

Halle Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

9 km. Menu : apéritif offert / pâté / rôti de porc / salade de pommes de terre haricots verts / fromage et salade / tarte aux pommes / café. Inscription obligatoire avant le 23/09 au 06.23.03.30.38   .

Halle Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 03 30 38 

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Varaignes a été mis à jour le 2026-09-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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