Marche Gourmande Viry
Marche Gourmande Viry dimanche 19 avril 2026.
Marche Gourmande
Salle des Fêtes Viry Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00
Date(s) :
2026-04-19
8-16 km.
1er ravitaillement terrine. 2ème ravitaillement pavé charolais. 3ème ravitaillement fromage. Arrivée à la salle des fêtes dessert + café. .
Salle des Fêtes Viry 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 13 14 20 association.viry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche Gourmande
L’événement Marche Gourmande Viry a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)