Marche gourmande Moto-cross de Vouharte Vouharte

Moto-cross de Vouharte Le Chez Nous de Vouharte Vouharte Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Adultes + de 16 ans

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Balade, régalade, animation musicale, parcours ludique pour les plus jeunes et feu d’artifice au programme!

Les réservations sont ouvertes jusqu’au 12 septembre.

Moto-cross de Vouharte Le Chez Nous de Vouharte Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 48 27

English :

Stroll, feast, musical entertainment, fun trail for youngsters and fireworks are all on the program!

Reservations are open until September 12.

German :

Spaziergänge, Schlemmereien, musikalische Unterhaltung, Spielparcours für die Kleinsten und ein Feuerwerk stehen auf dem Programm!

Reservierungen sind bis zum 12. September möglich.

Italiano :

Passeggiata, festa, intrattenimento musicale, percorso ludico per i più piccoli e fuochi d’artificio sono tutti in programma!

Le prenotazioni sono aperte fino al 12 settembre.

Espanol :

El programa incluye un paseo, una fiesta, actuaciones musicales, un recorrido lúdico para los más pequeños y fuegos artificiales

Las reservas están abiertas hasta el 12 de septiembre.

