Marche gourmande Moto-cross de Vouharte Vouharte
Marche gourmande
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Adultes + de 16 ans
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Balade, régalade, animation musicale, parcours ludique pour les plus jeunes et feu d’artifice au programme!
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 12 septembre.
Moto-cross de Vouharte Le Chez Nous de Vouharte Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 48 27
English :
Stroll, feast, musical entertainment, fun trail for youngsters and fireworks are all on the program!
Reservations are open until September 12.
German :
Spaziergänge, Schlemmereien, musikalische Unterhaltung, Spielparcours für die Kleinsten und ein Feuerwerk stehen auf dem Programm!
Reservierungen sind bis zum 12. September möglich.
Italiano :
Passeggiata, festa, intrattenimento musicale, percorso ludico per i più piccoli e fuochi d’artificio sono tutti in programma!
Le prenotazioni sono aperte fino al 12 settembre.
Espanol :
El programa incluye un paseo, una fiesta, actuaciones musicales, un recorrido lúdico para los más pequeños y fuegos artificiales
Las reservas están abiertas hasta el 12 de septiembre.
