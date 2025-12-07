Marché gratuit Salle Saint Nicolas Granville

Marché gratuit

Salle Saint Nicolas Rue Marine Dunkerque Granville Manche

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:15:00

Un marché gratuit dans le cadre de la semaine du climat.

Apportez ce que vous voulez ou rien et repartez avec ce dont vous avez besoin.

Objets propres et en bon état, nous nous occupons de tout, vous n’avez pas de stand à tenir dépôts sur place à 10h dès l’ouverture.

C’est donc une démarche qui vise à réduire nos déchets, à diminuer la surproduction mais aussi simplement un geste d’échange, de solidarité et de consommation responsable. .

+33 6 72 34 20 81 contact@sel-in.org

