Marché gratuit Salle de Hérel Granville

Marché gratuit

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Marché où tout est gratuit, les gens déposent les objets qu’ils souhaitent donner et/ou prennent ce qui les intéresse. Différents espaces sont à disposition, pas de stands à tenir. .

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 23 42 contact@sel-in.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché gratuit Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Granville Terre et Mer