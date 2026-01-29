Marché gratuit Salle de Hérel Granville
Marché gratuit Salle de Hérel Granville dimanche 1 mars 2026.
Marché gratuit
Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Marché où tout est gratuit, les gens déposent les objets qu’ils souhaitent donner et/ou prennent ce qui les intéresse. Différents espaces sont à disposition, pas de stands à tenir. .
Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 23 42 contact@sel-in.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché gratuit Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Granville Terre et Mer