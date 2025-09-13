Marché gratuit Gratiferia Centre Socio-Culturel Bressuire
Marché gratuit Gratiferia Centre Socio-Culturel Bressuire samedi 13 septembre 2025.
Marché gratuit Gratiferia
Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Vous emportez ce que vous voulez ou rien…, restez pour partager un café, un thé et discuter… et repartez avec ce dont vous avez besoin.
Vêtements, jouets, déco, livres, plantes, petit électroménager, les objets doivent être en bon état et fonctionnels. .
Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 accueil@cscbressuire.fr
English : Marché gratuit Gratiferia
German : Marché gratuit Gratiferia
Italiano :
Espanol : Marché gratuit Gratiferia
L’événement Marché gratuit Gratiferia Bressuire a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Bocage Bressuirais