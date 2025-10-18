Marché gratuit gratiferia Charroux

Marché gratuit gratiferia Charroux samedi 18 octobre 2025.

Marché gratuit gratiferia

5465I Rue des Halles Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La ressourcerie Ciçarevie vide ses stocks pour leur donner une 2ème vie… Tout est gratuit vaisselle, déco, bricolage, vêtements, jouets, etc.

Vous pouvez également apportez les objets (propres et en bon état) dont vous ne vous servez plus pour les donner.

Rendez-vous sous les halles à Charroux pour chiner sans dépenser un centime. .

5465I Rue des Halles Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 20 51 68 cicarevie@association-cicerone.fr

English : Marché gratuit gratiferia

German : Marché gratuit gratiferia

Italiano :

Espanol : Marché gratuit gratiferia

L’événement Marché gratuit gratiferia Charroux a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou