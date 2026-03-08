Marché gratuit gratiféria

Salle polyvalente Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Créol’Océan vous propose un marché gratuit.

Apportez ce que vous voulez ou rien et repartez avec ce dont vous avez besoin !

Objets propres et en bon état. L’association s’occupe de les mettre en valeur. .

Salle polyvalente Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 78 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gratuit gratiféria

L’événement Marché gratuit gratiféria Pontarion a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Creuse Sud Ouest