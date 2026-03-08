Marché gratuit gratiféria Pontarion
Marché gratuit gratiféria Pontarion dimanche 12 avril 2026.
Marché gratuit gratiféria
Salle polyvalente Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association Créol’Océan vous propose un marché gratuit.
Apportez ce que vous voulez ou rien et repartez avec ce dont vous avez besoin !
Objets propres et en bon état. L’association s’occupe de les mettre en valeur. .
Salle polyvalente Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 78 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gratuit gratiféria
L’événement Marché gratuit gratiféria Pontarion a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Creuse Sud Ouest