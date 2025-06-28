Marché Guinguette de Saint-Vit Saint-Vit Saint-Vit
Saint-Vit Place de la Mairie Saint-Vit Doubs
Début : 2026-04-24 16:30:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
2026-04-24 2026-05-22 2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-23
Retrouvez à Saint-Vit le Marché Guinguette ! Il aura lieu chaque quatrième vendredi du mois en période estivale (d’avril à octobre) . Le marché ouvre ses portes à partir de 16h30. Venez profiter de l’ambiance festive de la guinguette autour de musiques, animations et de nos producteurs locaux ! .
Saint-Vit Place de la Mairie Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 40 40
