Marché Guinguette de Saint-Vit Saint-Vit Saint-Vit

Marché Guinguette de Saint-Vit

Saint-Vit Place de la Mairie Saint-Vit Doubs

Retrouvez à Saint-Vit le Marché Guinguette ! Il aura lieu chaque quatrième vendredi du mois en période estivale (d’avril à octobre) . Le marché ouvre ses portes à partir de 16h30. Venez profiter de l’ambiance festive de la guinguette autour de musiques, animations et de nos producteurs locaux ! .

Saint-Vit Place de la Mairie Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 40 40

