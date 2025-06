Marché Guinguette Montmeyran 3 juillet 2025 17:30

Drôme

Marché Guinguette Champ de foire Montmeyran Drôme

Début : Jeudi 2025-07-03 17:30:00

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03

Venez nombreux assister au marché de créateurs et d’artisans, suivi du concert de Cire tes souliers.

Maquillage et jeux en bois, buvette et restauration seront de la partie !

Champ de foire

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr

English :

Come one, come all to the market of creators and craftsmen, followed by a concert by Cire tes souliers.

Face-painting and wooden games, refreshments and food will also be available!

German :

Besuchen Sie zahlreich den Designer- und Kunsthandwerkermarkt, gefolgt von einem Konzert von Cire tes chaussures.

Schminken und Holzspiele, Getränke und Essen sind ebenfalls im Angebot!

Italiano :

Venite tutti al mercato di creatori e artigiani, seguito da un concerto dei Cire tes souliers.

Ci saranno anche face-painting, giochi in legno, rinfreschi e cibo!

Espanol :

Vengan todos al mercado de creadores y artesanos, seguido de un concierto de Cire tes souliers.

También habrá pintacaras, juegos de madera, refrescos y comida

