Marche gustative La Blaiseronne Dommartin-le-Saint-Père
Marche gustative La Blaiseronne Dommartin-le-Saint-Père dimanche 10 mai 2026.
Dommartin-le-Saint-Père
Marche gustative La Blaiseronne
Village Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026 à Dommartin-le-Saint-Père pour une marche gourmande conviviale au cœur de la nature ! Deux parcours (6 km ou 10 km) vous attendent, ponctués de dégustations de produits locaux.
Inscriptions 9h30 à 11h
Restauration & buvette (réservation possible)
En + Animations sur place et produits locaux .
Village Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 70 11 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche gustative La Blaiseronne Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Joinville