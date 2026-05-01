Dommartin-le-Saint-Père

Marche gustative La Blaiseronne

Village Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026 à Dommartin-le-Saint-Père pour une marche gourmande conviviale au cœur de la nature ! Deux parcours (6 km ou 10 km) vous attendent, ponctués de dégustations de produits locaux.

Inscriptions 9h30 à 11h

Restauration & buvette (réservation possible)

En + Animations sur place et produits locaux .

Village Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 70 11 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche gustative La Blaiseronne Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Joinville