Marché Halloween Salle des fêtes Coutansouze
Marché Halloween Salle des fêtes Coutansouze vendredi 31 octobre 2025.
Marché Halloween
Salle des fêtes Place de la Mairie Coutansouze Allier
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Marché de nos producteurs et chasse aux bonbons à partir de 17h30 organisée par le Comité des Fêtes de Coutansouze.
Salle des fêtes Place de la Mairie Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com
English :
Farmers’ market and candy hunt from 5.30pm organized by the Comité des Fêtes de Coutansouze.
German :
Markt unserer Produzenten und Bonbonjagd ab 17:30 Uhr, organisiert vom Comité des Fêtes de Coutansouze.
Italiano :
Mercato contadino e caccia ai dolci a partire dalle 17.30 a cura del Comité des Fêtes de Coutansouze.
Espanol :
Mercado agrícola y caza de golosinas a partir de las 17.30 h, organizado por el Comité des Fêtes de Coutansouze.
