Marché Halloween Salle des fêtes Coutansouze

Salle des fêtes Place de la Mairie Coutansouze Allier

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Marché de nos producteurs et chasse aux bonbons à partir de 17h30 organisée par le Comité des Fêtes de Coutansouze.

Salle des fêtes Place de la Mairie Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com

English :

Farmers’ market and candy hunt from 5.30pm organized by the Comité des Fêtes de Coutansouze.

German :

Markt unserer Produzenten und Bonbonjagd ab 17:30 Uhr, organisiert vom Comité des Fêtes de Coutansouze.

Italiano :

Mercato contadino e caccia ai dolci a partire dalle 17.30 a cura del Comité des Fêtes de Coutansouze.

Espanol :

Mercado agrícola y caza de golosinas a partir de las 17.30 h, organizado por el Comité des Fêtes de Coutansouze.

