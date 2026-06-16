Billère

Marché Haut de Billère

Place Jules Gois Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 08:00:00

fin : 2026-11-21 13:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité. .

Place Jules Gois Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 44 44

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English : Marché Haut de Billère

L’événement Marché Haut de Billère Billère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau