Marché – Hauteluce
Marché – Hauteluce mardi 16 décembre 2025.
Savoie
Marché Parking des Challiers Hauteluce Savoie
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-04-11
Date(s) :
2025-12-16
Petit marché avec différents ambulants présents à tour de rôle fruits & légumes, fromage, charcuterie et produits régionaux, bonbons, vêtements, chaussures…
Parking des Challiers
Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes policemunicipale.lessaisies@orange.fr
English : Market
Small market with different itinerants present in turn: fruits & vegetables, cheese, cold meats and regional products, bombs, clothes, shoes …
German :
Kleiner Markt mit verschiedenen Straßenhändlern, die abwechselnd anwesend sind: Obst & Gemüse, Käse, Wurstwaren und regionale Produkte, Süßigkeiten, Kleidung, Schuhe…
Italiano : Mercato
Piccolo mercato con diversi itineranti presenti a sua volta: frutta e verdura, formaggi, salumi e prodotti regionali, bombe, vestiti, scarpe …
Espanol :
Pequeño mercado con varios puestos presentes por turnos: frutas y verduras, quesos, charcutería y productos regionales, dulces, ropa, zapatos…
L’événement Marché Hauteluce a été mis à jour le 2024-12-31 par Office de Tourisme des Saisies