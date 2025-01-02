Savoie

Marché Parking des Challiers Hauteluce Savoie

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-04-11

Date(s) :

2025-12-16

Petit marché avec différents ambulants présents à tour de rôle fruits & légumes, fromage, charcuterie et produits régionaux, bonbons, vêtements, chaussures…

.

Parking des Challiers

Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes policemunicipale.lessaisies@orange.fr

English : Market

Small market with different itinerants present in turn: fruits & vegetables, cheese, cold meats and regional products, bombs, clothes, shoes …

German :

Kleiner Markt mit verschiedenen Straßenhändlern, die abwechselnd anwesend sind: Obst & Gemüse, Käse, Wurstwaren und regionale Produkte, Süßigkeiten, Kleidung, Schuhe…

Italiano : Mercato

Piccolo mercato con diversi itineranti presenti a sua volta: frutta e verdura, formaggi, salumi e prodotti regionali, bombe, vestiti, scarpe …

Espanol :

Pequeño mercado con varios puestos presentes por turnos: frutas y verduras, quesos, charcutería y productos regionales, dulces, ropa, zapatos…

L’événement Marché Hauteluce a été mis à jour le 2024-12-31 par Office de Tourisme des Saisies