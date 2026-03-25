Marché hebdo des Halles de Luçon Place de la Poissonnerie Luçon

Marché hebdo des Halles de Luçon

Place de la Poissonnerie Marché des Halles Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 07:30:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28 2026-04-01 2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-30

Marché hebdomadaire de Luçon mercredi et samedi

Toute l’année, les Mercredi matin et Samedi matin, retrouvez nos producteurs et commerçants

Chiens non autorisés.

Marchés aux volailles, Place du Petit Champ de Foire Avenue Wilson

De 8h30 à 10h les 2e et 4e samedis de chaque mois .

Place de la Poissonnerie Marché des Halles Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire contact@lucon.fr

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English :

Luçon weekly market: Wednesday and Saturday

L’événement Marché hebdo des Halles de Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud