Marché hebdo Fontaine-Étoupefour

Marché hebdo

4 allée du stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 08:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Marché hebdomadaire à Fontaine-Étoupefour poissons, fruits et légumes, produits fermiers, crèmerie, volailles et bien d’autres produits frais et de saisons.

4 allée du stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 73 40

English : Marché hebdo

Weekly market in Fontaine-Étoupefour: fish, fruit and vegetables, farm produce, dairy products, poultry and many other fresh seasonal products.

