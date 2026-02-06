Marché hebdo Vacognes-Neuilly
Marché hebdo Vacognes-Neuilly vendredi 6 février 2026.
Marché hebdo
Place de l’église Vacognes-Neuilly Calvados
Début : 2026-02-06 15:30:00
fin : 2026-12-18 19:00:00
2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-13 2026-03-17 2026-03-20 2026-03-24 2026-03-27 2026-03-31 2026-04-03 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14
Marché hebdomadaire à Esquay-notre-Dame crêpes, boucherie, restauration, fruits et légumes, pizza, asiatique.
Crêpier CJP
Le crêpier CJP vous accueille les vendredis soir de 15h30 à 19h00 sur la place de l’église.
Tél. 02 31 77 76 64
Mobile 07 71 05 76 42
E-mail jphelie1963@gmail.com
Le Bistrothé
Salon de thé, café, jeux en bois et de société, épicerie zéro déchet dans un bus, Vincent vous accueille tous les mardis à partir de 15h30 sur la place de l’église.
Mobile 06 88 31 67 21
www.facebook.com/Vincentbistrothe
Le Philou Normand (Boucher)
Le Philou Normand vous accueille les mardis soir de 16h30 à 19h30 sur la place de l’église.
Tél. 02 31 23 40 34
E-mail boucherielemarinier@orange.fr
Internet https://www.lephilounormand.fr/
Mister R
Le food-truck Mister R vous accueille les vendredis soir de 18h00 à 21h00 sur la place de l’église.
Mobile 06 81 63 66 06
O’ Panier à Salade
Le primeur O’ Panier à Salade vous accueille les vendredis soir de 16h00 à 19h30 sur la place de l’église.
Mobile 06 84 66 72 47
E-mail contact@opanierasalade.fr
Internet https://opanierasalade.fr/
Pizza Lava
Tél. 0744774479
E-mail pizzalava14@gmail.com
Le camion pizza Pizza Lava vous accueille les mardi soirs et vendredi soirs à partir du 26 septembre 2025 en soirée.
rue de Macao
Tél. 07 89 60 76 55
E-mail ruedemacao@gmail.com
Le food truck Rue de Macao vous accueilles tous les mercredis soirs de 16h à 20h sur la place de l’église. .
Place de l’église Vacognes-Neuilly 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 45 46
English : Marché hebdo
Weekly market in Esquay-notre-Dame: crêpes, butcher’s, catering, fruit and vegetables, pizza, Asian food.
