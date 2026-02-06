Marché hebdo Vacognes-Neuilly

Marché hebdo

Place de l’église Vacognes-Neuilly Calvados

Début : 2026-02-06 15:30:00

fin : 2026-12-18 19:00:00

Marché hebdomadaire à Esquay-notre-Dame crêpes, boucherie, restauration, fruits et légumes, pizza, asiatique.

Crêpier CJP

Le crêpier CJP vous accueille les vendredis soir de 15h30 à 19h00 sur la place de l’église.

Tél. 02 31 77 76 64

Mobile 07 71 05 76 42

E-mail jphelie1963@gmail.com

Le Bistrothé

Salon de thé, café, jeux en bois et de société, épicerie zéro déchet dans un bus, Vincent vous accueille tous les mardis à partir de 15h30 sur la place de l’église.

Mobile 06 88 31 67 21

www.facebook.com/Vincentbistrothe

Le Philou Normand (Boucher)

Le Philou Normand vous accueille les mardis soir de 16h30 à 19h30 sur la place de l’église.

Tél. 02 31 23 40 34

E-mail boucherielemarinier@orange.fr

Internet https://www.lephilounormand.fr/

Mister R

Le food-truck Mister R vous accueille les vendredis soir de 18h00 à 21h00 sur la place de l’église.

Mobile 06 81 63 66 06

O’ Panier à Salade

Le primeur O’ Panier à Salade vous accueille les vendredis soir de 16h00 à 19h30 sur la place de l’église.

Mobile 06 84 66 72 47

E-mail contact@opanierasalade.fr

Internet https://opanierasalade.fr/

Pizza Lava

Tél. 0744774479

E-mail pizzalava14@gmail.com

Le camion pizza Pizza Lava vous accueille les mardi soirs et vendredi soirs à partir du 26 septembre 2025 en soirée.

rue de Macao

Tél. 07 89 60 76 55

E-mail ruedemacao@gmail.com

Le food truck Rue de Macao vous accueilles tous les mercredis soirs de 16h à 20h sur la place de l’église. .

Place de l’église Vacognes-Neuilly 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 45 46

English : Marché hebdo

Weekly market in Esquay-notre-Dame: crêpes, butcher’s, catering, fruit and vegetables, pizza, Asian food.

