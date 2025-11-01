Marché hebdomadaire à La Pommeraye (face à l’église) Place Fernand Esseul Mauges-sur-Loire

Marché hebdomadaire à La Pommeraye (face à l’église)

Chaque samedi matin, venez faire vos emplettes au marché de La Pommeraye.

Face à l’église, les couleurs et les saveurs du marché animent la place chaque samedi matin.

Au fil des saisons, flânez entre les étals des producteurs locaux primeur, fromager, poissonnier, maraîcher bio, boucher, œufs frais, vêtements… un vrai concentré de terroir et de bonne humeur !

Profitez-en pour compléter vos emplettes à la boulangerie ou au tabac/presse, et pourquoi pas prolonger la pause autour d’un déjeuner à la crêperie voisine.

Un moment simple et gourmand, au cœur de ce village des Mauges. .

Every Saturday morning, come and do your shopping at the La Pommeraye market.

Jeden Samstagmorgen können Sie auf dem Markt in La Pommeraye einkaufen.

Ogni sabato mattina, venite a fare la spesa al mercato di La Pommeraye.

Todos los sábados por la mañana, venga a hacer sus compras al mercado de La Pommeraye.

