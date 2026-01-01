Marché hebdomadaire à Montfaucon-Montigné Place de la Motte Sèvremoine

Marché hebdomadaire à Montfaucon-Montigné

Place de la Motte Montfaucon-Montigné

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 08:30:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Chaque mardi matin, venez flâner ou faire vos emplettes au marché de Montfaucon-Montigné

Retrouvez tous les mardis matins de 8h à 13h, sur la Place de la Motte, nos producteurs locaux !

Pour faire le plein de bons produits en circuit court et partager un moment de convivialité nos producteurs vous accueillent à Montfaucon-Montigné

• Charcuterie Chupin Pour les amateurs de bonnes charcuteries artisanales.

• Le Potager de Manu Des fruits et légumes de saison, cultivés avec soin.

En été, et si le cœur vous en dit, prolongez votre sortie par un pique-nique sur les bords de la Moine.

Jour & horaires le mardi de 8h à 13h

Lieu Place de la Motte, Montfaucon-Montigné .

Place de la Motte Montfaucon-Montigné Sèvremoine 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Every Tuesday morning, come and stroll or shop at the Montfaucon-Montigné market

