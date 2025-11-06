Marché hebdomadaire à Montjean-sur-Loire Place de la Forge Mauges-sur-Loire

Marché hebdomadaire à Montjean-sur-Loire

Place de la Forge Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 09:00:00

fin : 2027-11-25 13:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Chaque jeudi matin, venez faire vos emplettes au marché de Montjean-sur-Loire.

Le jeudi, cap sur le marché de Montjean-sur-Loire !

Chaque jeudi matin, la place de la Forge s’anime au rythme du marché hebdomadaire.

Les étals colorés regorgent de saveurs locales et de produits de saison fruits et légumes tout juste cueillis, fouées encore tièdes, œufs frais… une ambiance conviviale où il fait bon flâner et échanger avec les producteurs.

Et si vous prolongiez la matinée par un pique-nique au bord de la Loire ? Entre nature, gourmandise et douceur angevine, c’est la parenthèse parfaite pour débuter la journée. .

Place de la Forge Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 78 11 economie@mauges-sur-loire.fr

English :

Every Thursday morning, come and do your shopping at the Montjean-sur-Loire market.

German :

Jeden Donnerstagmorgen können Sie auf dem Markt in Montjean-sur-Loire einkaufen.

Italiano :

Venite a fare la spesa al mercato di Montjean-sur-Loire ogni giovedì mattina.

Espanol :

Venga a hacer sus compras al mercado de Montjean-sur-Loire todos los jueves por la mañana.

L’événement Marché hebdomadaire à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle Tourisme ôsezMauges