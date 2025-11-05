Marché hebdomadaire à Montrevault Place de la Poste Montrevault-sur-Èvre

Marché hebdomadaire à Montrevault

Place de la Poste Montrevault Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:30:00

fin : 2025-11-05 12:45:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18

De bons produits locaux et une ambiance conviviale chaque mercredi au marché de Montrevault.

Chaque semaine, quatre marchés animent le territoire de Montrevault-sur-Èvre.

Rendez-vous à Montrevault où le marché municipal a lieu tous les mercredis matins, de 9h30 à 12h45 sur la Place de la Poste.

Autres marchés hebdomadaires

– À La Chaussaire, parking du Centre, le mardi de 16h à 19h

– À Saint-Quentin-en-Mauges, rue des Métiers, face à l’Écocyclerie, le vendredi de 14h45 à 18h30

– À Saint-Pierre-Montlimart, au Potager des Mauges, 42 rue de la poindasserie, le vendredi de 14h à 19h

Un poissonnier ambulant s’arrête également chaque semaine, à différents endroits

– Au Puiset-Doré, place de l’Abbé Orthion, le mardi de 15h à 16h30

– À Chaudron-en-Mauges, 5 avenue du Plessis, le mercredi de 10h à 12h30

– Au Fuilet, 6 rue des Mauges, le jeudi de 9h30 à 12h30

– Au Fief-Sauvin, parking près du Viveco, le jeudi de 9h30 à 12h

– À La Salle-Aubry, 6 bis rue des Thébaudières, le vendredi de 10h à 11h

– À La Chapelle-Aubry, le vendredi de 11h à 12h .

Place de la Poste Montrevault Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 02 65 marie.coulon@montrevaultsurevre.fr

English :

Good local produce and a friendly atmosphere every Wednesday at the Montrevault market.

German :

Gute lokale Produkte und eine freundliche Atmosphäre jeden Mittwoch auf dem Markt in Montrevault.

Italiano :

Buoni prodotti locali e un’atmosfera amichevole ogni mercoledì al mercato di Montrevault.

Espanol :

Buenos productos locales y un ambiente agradable todos los miércoles en el mercado de Montrevault.

L’événement Marché hebdomadaire à Montrevault Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-10-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges