Marché hebdomadaire à Moux-en-Morvan Le Bourg Moux-en-Morvan mercredi 7 janvier 2026.
Le Bourg Centre du village Moux-en-Morvan Nièvre
Gratuit
Début : 2026-01-07 16:00:00
fin : 2035-04-11 20:00:00
Marché MERCREDI APRES-MIDI , coeur du village, avec producteur de légumes bio de Gouloux, poulets rôtis à la Picherotte, Miel, tisanes, produits régionaux, paella et autres plats préparés, fromages de chèvres de Moux …. .
Le Bourg Centre du village Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 11 50 mairie@mouxenmorvan.fr
English : Marché hebdomadaire à Moux-en-Morvan
