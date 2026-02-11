Marché hebdomadaire à Saint-Crespin-sur-moine Saint-Crespin-sur-moine Sèvremoine

Marché hebdomadaire à Saint-Crespin-sur-moine

Saint-Crespin-sur-moine Parking salle des sports Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2027-11-24 11:30:00

Date(s) :

Le marché de Saint-Crespin-sur-moine fraîcheur et qualité au rendez-vous !

Le mercredi, c’est jour de marché dans le village de St Crespin !

Chaque mercredi, de 9h30 à 11h30, deux de nos producteurs vous accueillent sur le Parking de la salle des sports pour vous proposer leurs produits frais.

• Charcuterie Chupin Pour les amateurs de bonnes charcuteries artisanales.

• Le Potager de Manu Des fruits et légumes de saison, cultivés avec soin.

Retrouvez les pour faire vos emplettes et partager un moment convivial. .

English :

The Saint-Crespin-sur-moine market: freshness and quality!

