Marché hebdomadaire à Saint-Florent-le-Vieil SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire

Marché hebdomadaire à Saint-Florent-le-Vieil

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Parking Médiathèque, rue Pierre Maussion Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Chaque mercredi matin, venez flâner ou faire vos emplettes au marché de Saint-Florent-le-Vieil.

Le mercredi, c’est jour de marché dans la Petite Cité de Caractère de Saint-Florent-le-Vieil !

Au fil des saisons, découvrez les étales de producteurs locaux primeur, fromagerie, poissonnerie, maraîcher (bio), producteur de porc (bio), producteur de veau agneau bœuf, plats préparés, œufs (bio), tisanes et plantes médicinales (bio), brasserie, produits auvergnats, producteur d’asperges (bio), miel…

En été, et si le cœur vous en dit, prolongez votre sortie par un pique-nique sur les bords de Loire.

Le marché a lieu tous les mercredis de 8h30 à 12h30, sur le parking de la médiathèque à Saint-Florent-le-Vieil. .

English :

Come and stroll or shop at the Saint-Florent-le-Vieil market every Wednesday morning.

German :

Jeden Mittwochmorgen können Sie auf dem Markt in Saint-Florent-le-Vieil bummeln oder einkaufen.

Italiano :

Ogni mercoledì mattina, venite a curiosare o a fare acquisti al mercato di Saint-Florent-le-Vieil.

Espanol :

Todos los miércoles por la mañana, venga a curiosear o a comprar al mercado de Saint-Florent-le-Vieil.

