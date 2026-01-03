Marché hebdomadaire à Saint-Germain-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Marché hebdomadaire à Saint-Germain-sur-Moine

Saint-Germain-sur-Moine Place de l'église Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-01-03 09:30:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Le marché de Saint-Germain-sur-Moine un rendez-vous gourmand et convivial !

Le petit marché de Saint-Germain-sur-Moine vous accueille chaque samedi matin de 9h30 à 13h sur la Place de l’Église. Le rendez-vous parfait pour faire vos emplettes en circuit court et soutenir les producteurs locaux !

• Charcuterie Chupin, avec sa boucherie/charcuterie artisanale.

• Le Potager de Manu, proposant des fruits et légumes frais et de saison. .



