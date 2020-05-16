Marché hebdomadaire Bio Kiosque Place de la Libération Val d’Oingt

Val d’Oingt

Marché hebdomadaire Bio

Kiosque Place de la Libération Bois d’Oingt Val d’Oingt Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Marché traditionnel avec productions locales labellisées bio ou en conversion primeurs, charcutier, volailler, primeur de fruits exotiques (citrons…) et épicerie sèche en vrac, producteur de bière et boulanger bio, yaourts bio et vin bio.

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Kiosque Place de la Libération Bois d’Oingt Val d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 71 60 51

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English :

Traditional market with local products labelled organic or in conversion: primeurs, pork butcher, poultry, exotic fruits (lemons…) and dry grocery in bulk, organic beer producer and baker, organic yoghurts and organic wine.

L’événement Marché hebdomadaire Bio Val d’Oingt a été mis à jour le 2020-05-16 par Beaujolais Tourisme