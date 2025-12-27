Marché hebdomadaire Cernay
Marché hebdomadaire Cernay vendredi 2 janvier 2026.
Marché hebdomadaire
parking Espace Grün Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-02 08:00:00
fin : 2026-04-02 12:00:00
2026-01-02 2026-04-04
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans… se donnent rendez-vous à Cernay ! Un incontournable pour tous ceux qui aiment les bons produits de saison, du terroir et l’ambiance conviviale. .
parking Espace Grün Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35
English :
On Friday mornings, the early traders, butchers, florists, craftsmen … meet at Cernay!
