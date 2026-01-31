Marché hebdomadaire Marché couvert Châtillon-Saint-Jean

Marché hebdomadaire

Marché couvert 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean Drôme

Début : Mardi 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-05-01

Venez à la rencontre des producteurs locaux .

Légumes, fruits bio, fromages de chèvre et de brebis, charcuterie sous vide, viande et viennoiseries…

Marché couvert 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 15

Come and meet our local producers.

Vegetables, organic fruit, goat’s and sheep’s cheeses, vacuum-packed charcuterie, meat and pastries…

L’événement Marché hebdomadaire Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2024-12-06 par Valence Romans Tourisme