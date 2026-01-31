Marché hebdomadaire Marché couvert Châtillon-Saint-Jean
vendredi 1 mai 2026
Marché hebdomadaire
Marché couvert Châtillon-Saint-Jean
Début : Mardi 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-05-01
Venez à la rencontre des producteurs locaux .
Légumes, fruits bio, fromages de chèvre et de brebis, charcuterie sous vide, viande et viennoiseries…
Marché couvert 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 15
English :
Come and meet our local producers.
Vegetables, organic fruit, goat’s and sheep’s cheeses, vacuum-packed charcuterie, meat and pastries…
