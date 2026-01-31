Marché hebdomadaire Marché couvert Châtillon-Saint-Jean

Marché hebdomadaire Marché couvert Châtillon-Saint-Jean vendredi 1 mai 2026.

Marché hebdomadaire

Marché couvert 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez à la rencontre des producteurs locaux .
Légumes, fruits bio, fromages de chèvre et de brebis, charcuterie sous vide, viande et viennoiseries…
  .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet our local producers.
Vegetables, organic fruit, goat’s and sheep’s cheeses, vacuum-packed charcuterie, meat and pastries…

