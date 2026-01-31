Marché hebdomadaire Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble
Marché hebdomadaire Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble samedi 7 février 2026.
Marché hebdomadaire
Rue Benoît Lagrost Parking de la gare Ciry-le-Noble Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 08:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20
Petit marché hebdomadaire. .
Rue Benoît Lagrost Parking de la gare Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 12 90
English : Marché hebdomadaire
L’événement Marché hebdomadaire Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-01-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II