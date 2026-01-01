Marché hebdomadaire

Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-08 08:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-08

Tous les jeudis matins de l’année, retrouvez le marché hebdomadaire de Cornimont de 8h00 à 12h00 alimentaire, produits locaux, terroir, artisanat…Tout public

0 .

Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday morning of the year, find the weekly market of Cornimont from 8:00 am to 12:00 am: food, local products, soil, crafts…

L’événement Marché hebdomadaire Cornimont a été mis à jour le 2025-12-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES