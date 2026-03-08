Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles. Tout en profitant de bons produits, vous aurez la possibilité de faire des parties d’échec au Relais Café, bar associatif vers les Halles. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

