Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault samedi 2 mai 2026.
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)
Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles. Tout en profitant de bons produits, vous aurez la possibilité de faire des parties d’échec au Relais Café, bar associatif vers les Halles. .
Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)
L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet