Marché hebdomadaire d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
Marché hebdomadaire d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc dimanche 8 février 2026.
Marché hebdomadaire d’Argentière
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08 07:30:00
fin : 2026-03-15 13:30:00
Date(s) :
2026-02-08
Marché hebdomadaire tous les dimanches des vacances de février produits alimentaires et manufacturés locaux.
.
Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Argentière weekly market
Weekly market every Sunday during the February vacations: local food and manufactured products.
L’événement Marché hebdomadaire d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc