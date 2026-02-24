Marché hebdomadaire d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08 13:30:00
2026-03-08
Marché hebdomadaire tous les dimanches des vacances de février produits alimentaires et manufacturés locaux.
Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
English :
Weekly market every Sunday during the February vacations: local food and manufactured products.
L’événement Marché hebdomadaire d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc