Marché hebdomadaire de Beaupréau Place du 11 novembre Beaupréau-en-Mauges

Marché hebdomadaire de Beaupréau

Place du 11 novembre BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 08:00:00

fin : 2026-10-26 13:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06

Marché de plein air à Beaupréau.

Retrouvez chaque lundi matin, place du 11 novembre les commerçants suivants

– Chaussures, Body

– Confection, Gallard

– Lingerie, Raoux

– Mercerie, Pavageau

– Primeur, Pipereau ; .

Place du 11 novembre BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 76 80 accueil@beaupreauenmauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air market in Beaupréau.

L’événement Marché hebdomadaire de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-02-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges