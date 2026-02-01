Marché hebdomadaire de Beaupréau Place du 11 novembre Beaupréau-en-Mauges
Place du 11 novembre BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2026-02-23 08:00:00
fin : 2026-10-26 13:00:00
2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06
Marché de plein air à Beaupréau.
Retrouvez chaque lundi matin, place du 11 novembre les commerçants suivants
– Chaussures, Body
– Confection, Gallard
– Lingerie, Raoux
– Mercerie, Pavageau
– Primeur, Pipereau ; .
Place du 11 novembre BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 76 80 accueil@beaupreauenmauges.fr
English :
Open-air market in Beaupréau.
