Marché hebdomadaire de Bennwihr

Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-05 16:30:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-23 2025-12-30

Marché de produits du terroir et d’artisanat local.

Marché de produits du terroir et artisans locaux. .

Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 26 mairie@bennwihr.fr

English :

Market of local products and crafts.

German :

Markt mit regionalen Produkten und lokalem Kunsthandwerk.

Italiano :

Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato.

Espanol :

Mercado de productos locales y artesanía.

L’événement Marché hebdomadaire de Bennwihr Bennwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr