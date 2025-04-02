Marché hebdomadaire de Bennwihr Bennwihr
Marché hebdomadaire de Bennwihr Bennwihr mercredi 5 novembre 2025.
Marché hebdomadaire de Bennwihr
Bennwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-05 16:30:00
fin : 2025-12-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-23 2025-12-30
Marché de produits du terroir et d’artisanat local.
Marché de produits du terroir et artisans locaux. .
Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 26 mairie@bennwihr.fr
English :
Market of local products and crafts.
German :
Markt mit regionalen Produkten und lokalem Kunsthandwerk.
Italiano :
Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato.
Espanol :
Mercado de productos locales y artesanía.
L’événement Marché hebdomadaire de Bennwihr Bennwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr