Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20

Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille les mercredis de 16h à 19h.

Retrouvez les producteurs sur la place Pedralba.

Places de parking à proximité.

Venez faire vos achats sur le stand de la ferme de Beauregard, les fromages de chèvres de Champsac, le maraîcher Bio… .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 00 49

