Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy

Marché Hebdomadaire de Brassy

Place de l’Eglise Brassy Nièvre

Le marché a lieu tous les mardis de 17h à 19h sur la place principale du village. Selon la saison, une dizaine de stands sont présents. .

Place de l’Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 mairie-brassy@wanadoo.fr

