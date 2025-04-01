Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy
Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy mardi 4 novembre 2025.
Marché Hebdomadaire de Brassy
Place de l’Eglise Brassy Nièvre
Début : 2025-11-04 17:00:00
fin : 2048-12-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17
Le marché a lieu tous les mardis de 17h à 19h sur la place principale du village. Selon la saison, une dizaine de stands sont présents. .
Place de l’Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 mairie-brassy@wanadoo.fr
