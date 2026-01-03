Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy
Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy mardi 6 janvier 2026.
Marché Hebdomadaire de Brassy
Place de l’Eglise Brassy Nièvre
Tarif : – –
Début : 2026-01-06 17:00:00
fin : 2048-12-22 19:00:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19
Le marché a lieu tous les mardis de 17h à 19h sur la place principale du village. Selon la saison, une dizaine de stands sont présents. .
Place de l’Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 mairie-brassy@wanadoo.fr
English : Marché Hebdomadaire de Brassy
