Marché Hebdomadaire de Brassy Brassy

Marché Hebdomadaire de Brassy

Place de l’Eglise Brassy Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 17:00:00

fin : 2048-12-22 19:00:00

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Le marché a lieu tous les mardis de 17h à 19h sur la place principale du village. Selon la saison, une dizaine de stands sont présents. .

Place de l’Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 mairie-brassy@wanadoo.fr

