Marché hebdomadaire de Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour

Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 08:00:00
fin : 2086-12-19 12:30:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19
Retrouvez tous les jeudis matin sur la Place d’Aligre, vos produits locaux et artisanaux pour faire vos courses dans une ambiance chaleureuse et authentique de l’esprit village. .
Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr
