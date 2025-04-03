Marché hebdomadaire de Cercy-la-Tour

Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 08:00:00

fin : 2086-12-19 12:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Retrouvez tous les jeudis matin sur la Place d’Aligre, vos produits locaux et artisanaux pour faire vos courses dans une ambiance chaleureuse et authentique de l’esprit village. .

Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr

English : Marché hebdomadaire de Cercy-la-Tour

German : Marché hebdomadaire de Cercy-la-Tour

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché hebdomadaire de Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Rives du Morvan