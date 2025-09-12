MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE CHAILLAND Chailland

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE CHAILLAND

Place de la Mairie Chailland Mayenne

Début : 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23

Marché hebdomadaire de producteurs organisé par l’association Croq’Chailland. Venez découvrir les produits locaux bière, miel, légumes, pain au levain, pâtes, fromages de chèvre, de brebis et de vache, savons.

English :

Weekly farmers’ market organized by the association Croq’Chailland. Come and discover local products: beer, honey, vegetables, sourdough bread, pasta, goat, sheep and cow cheeses, soaps.

German :

Wöchentlicher Bauernmarkt, der vom Verein Croq’Chailland organisiert wird. Entdecken Sie die lokalen Produkte: Bier, Honig, Gemüse, Sauerteigbrot, Nudeln, Ziegen-, Schafs- und Kuhkäse, Seifen.

Italiano :

Mercato agricolo settimanale organizzato dall’associazione Croq?Chailland. Venite a scoprire i prodotti locali: birra, miele, verdure, pane a lievitazione naturale, pasta, formaggi di capra, pecora e mucca, saponi.

Espanol :

Mercado semanal de agricultores organizado por la asociación Croq’Chailland. Venga a descubrir los productos locales: cerveza, miel, hortalizas, pan de masa madre, pasta, quesos de cabra, oveja y vaca, jabones.

