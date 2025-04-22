Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey
Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey mercredi 17 décembre 2025.
Hautes-Alpes
Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-04-22 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Petit marché saisonnier.
.
Place du Téléphérique
Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 15 70 accueilmairie@saintchaffrey.fr
English : Chantemerle Market
Small seasonal market.
German : Marché hebdomadaire de Chantemerle
Kleiner saisonaler Markt.
Italiano : Mercato a Chantemerle
Piccolo mercato stagionale.
Espanol : Marché hebdomadaire de Chantemerle
Pequeño mercado de temporada.
L’événement Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon