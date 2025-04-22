Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey

Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey mercredi 17 décembre 2025.

Hautes-Alpes

Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver  Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-04-22 17:00:00

Date(s) :
2025-12-17

Petit marché saisonnier.
  .

Place du Téléphérique
Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 15 70  accueilmairie@saintchaffrey.fr

English : Chantemerle Market

Small seasonal market.

German : Marché hebdomadaire de Chantemerle

Kleiner saisonaler Markt.

Italiano : Mercato a Chantemerle

Piccolo mercato stagionale.

Espanol : Marché hebdomadaire de Chantemerle

Pequeño mercado de temporada.

L’événement Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon