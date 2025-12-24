Marché hebdomadaire de Château-Chinon

Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 08:00:00

fin : 2043-08-22 13:00:00

Date(s) :

2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09

Divers stands présents, le samedi de 8h à13h, dont fruits et légumes, fromages, rôtisserie et boucherie.

Contacter la mairie pour un emplacement (gratuit) .

Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 15 05 mairie@ville-chateau-chinon.fr

English : Marché hebdomadaire de Château-Chinon

L’événement Marché hebdomadaire de Château-Chinon Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs