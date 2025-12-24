Marché hebdomadaire de Château-Chinon, Château-Chinon (Ville)
Marché hebdomadaire de Château-Chinon, Château-Chinon (Ville) samedi 27 décembre 2025.
Marché hebdomadaire de Château-Chinon
Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 08:00:00
fin : 2043-08-22 13:00:00
Date(s) :
2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09
Divers stands présents, le samedi de 8h à13h, dont fruits et légumes, fromages, rôtisserie et boucherie.
Contacter la mairie pour un emplacement (gratuit) .
Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 15 05 mairie@ville-chateau-chinon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire de Château-Chinon
L’événement Marché hebdomadaire de Château-Chinon Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs