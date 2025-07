Marché hebdomadaire de Conches (jeudi matin) Conches-en-Ouche

Marché hebdomadaire de Conches (jeudi matin) Conches-en-Ouche jeudi 24 juillet 2025.

Marché hebdomadaire de Conches (jeudi matin)

Avenue des Promenades Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 08:00:00

fin : 2026-02-26 13:00:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04

Faites votre shopping de produits frais le jeudi matin à Conches-en-Ouche.

Une trentaine d’exposants sont présents de 8h à 13h alimentation, vêtements …

Ce marché a lieu toute l’année.

Petit plus le Jeudi de l’Ascension il accueille le Comice Agricole.

Faites votre shopping de produits frais le jeudi matin à Conches-en-Ouche.

Une trentaine d’exposants sont présents de 8h à 13h alimentation, vêtements …

Ce marché a lieu toute l’année.

Petit plus le Jeudi de l’Ascension il accueille le Comice Agricole. .

Avenue des Promenades Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41 mairie@conchesenouche.com

English : Marché hebdomadaire de Conches (jeudi matin)

Shop for fresh produce on Thursday mornings in Conches-en-Ouche.

Around 30 stallholders are on hand from 8am to 1pm, selling food, clothing and more.

This market takes place all year round.

A little extra: on Ascension Thursday, it hosts the Comice Agricole.

German :

Kaufen Sie am Donnerstagmorgen in Conches-en-Ouche frische Lebensmittel ein.

Etwa 30 Aussteller sind von 8 bis 13 Uhr anwesend: Lebensmittel, Kleidung …

Dieser Markt findet das ganze Jahr über statt.

Kleines Plus: Am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt findet auf ihm das Comice Agricole statt.

Italiano :

Giovedì mattina a Conches-en-Ouche si fa la spesa di prodotti freschi.

Una trentina di bancarelle sono a disposizione dalle 8.00 alle 13.00 per vendere prodotti alimentari, vestiti e altro ancora.

Questo mercato è aperto tutto l’anno.

Un piccolo extra: il giovedì dell’Ascensione ospita la Comice Agricole.

Espanol :

Compre productos frescos el jueves por la mañana en Conches-en-Ouche.

De 8:00 a 13:00, una treintena de vendedores ofrecen productos alimentarios, ropa y mucho más.

Este mercado está abierto todo el año.

Un pequeño extra: el jueves de la Ascensión, acoge el Comice Agricole.

L’événement Marché hebdomadaire de Conches (jeudi matin) Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Conches en Ouche