Marché hebdomadaire de Courseulles-sur-mer Courseulles-sur-Mer

Marché hebdomadaire de Courseulles-sur-mer

Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 05:00:00

fin : 2026-01-13 13:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17

C’est l’un des plus grands marchés hebdomadaires avec 50 à 60 exposants! Bien connu des locaux, cette place revêt des allures de halle des rencontres.

Le saviez-vous ? depuis août 2020 la place est couverte, une aubaine les jours de pluie !

Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 46 80

English : Marché hebdomadaire de Courseulles-sur-mer

It is one of the biggest weekly markets with 50 to 60 exhibitors! Well known by the locals, this square looks like a meeting place.

Did you know that since August 2020 the square is covered, a godsend on rainy days!

German : Marché hebdomadaire de Courseulles-sur-mer

Er ist einer der größten Wochenmärkte mit 50 bis 60 Ausstellern Der Platz ist bei den Einheimischen sehr bekannt und wirkt wie eine Halle der Begegnungen.

Wussten Sie schon? Seit August 2020 ist der Platz überdacht, ein Segen an Regentagen!

Italiano :

Si tratta di uno dei più grandi mercati settimanali con 50-60 espositori! Ben conosciuta dalla gente del posto, questa piazza è come un luogo di incontro.

Sapevate che da agosto 2020 la piazza è coperta, una manna dal cielo nei giorni di pioggia!

Espanol :

Es uno de los mayores mercados semanales, con entre 50 y 60 expositores Muy conocida por los lugareños, esta plaza es como un lugar de encuentro.

¿Sabías que desde agosto de 2020 la plaza está cubierta, un regalo del cielo en los días de lluvia?

