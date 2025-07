Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

C’est dans le cadre incroyablement conservé des halles médiévales que se tient le marché de Dives-sur-Mer, tous les samedis matin de l’année. Sous l’impressionnante charpente de bois du 15e siècle se tiennent les producteurs qui vous feront découvrir le goût du local fromages, pains, poissons, charcuteries et tant encore à découvrir pour se régaler !

Rue Paul Canta Les halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

English : Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer

The market of Dives-sur-Mer is held every Saturday morning throughout the year in the incredibly well-preserved medieval market hall. Under the impressive 15th century wooden frame, producers will make you discover the taste of the local area: cheeses, breads, fish, delicatessen and so much more to discover to enjoy!

German : Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer

In der unglaublich gut erhaltenen Umgebung der mittelalterlichen Markthallen findet das ganze Jahr über jeden Samstagvormittag der Markt von Dives-sur-Mer statt. Unter dem beeindruckenden Holzgerüst aus dem 15. Jahrhundert stehen die Produzenten, die Ihnen den Geschmack des Lokalen näher bringen: Käse, Brot, Fisch, Wurstwaren und so viel mehr gibt es zu entdecken, um sich zu verwöhnen!

Italiano :

È nella sala del mercato medievale, incredibilmente ben conservata, che si tiene il mercato di Dives-sur-Mer ogni sabato mattina per tutto l’anno. Sotto l’imponente struttura in legno del XV secolo, i produttori vi faranno scoprire i sapori della zona: formaggi, pane, pesce, prodotti di gastronomia e tanto altro da scoprire e gustare!

Espanol :

El mercado de Dives-sur-Mer se celebra todos los sábados por la mañana durante todo el año en el increíblemente bien conservado pabellón del mercado medieval. Bajo el impresionante entramado de madera del siglo XV, los productores le harán descubrir el sabor de la zona: quesos, panes, pescados, productos delicatessen y mucho más para descubrir y disfrutar

