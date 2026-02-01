Marché hebdomadaire de Gesté Place du Maréchal Leclerc Beaupréau-en-Mauges

Marché hebdomadaire de Gesté

Place du Maréchal Leclerc GESTE Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2026-02-24 07:00:00

fin : 2026-11-03 13:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07

En plein cœur de Gesté, marché de plein air.

Un marché de petite taille vous attend place du Maréchal Leclerc

– Primeur, Ghnania

– Vêtements, Hamon (ponctuellement) ; .

Place du Maréchal Leclerc GESTE Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 64 56 geste@beaupreauenmauges.fr

English :

In the heart of Gesté, open-air market.

