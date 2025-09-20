Marché hebdomadaire de Ham Ham

Marché hebdomadaire de Ham Ham samedi 20 septembre 2025.

Marché hebdomadaire de Ham

place du jeu de Paume Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Chaque Samedi à proximité des ruines du château de Ham, la place du jeu de paume se couvre d’exposants mettant en avant les produits de nos terroirs témoignant des savoir-faire de nos producteurs locaux.

Chaque Samedi à proximité des ruines du château de Ham, la place du jeu de paume se couvre d’exposants mettant en avant les produits de nos terroirs témoignant des savoir-faire de nos producteurs locaux. .

place du jeu de Paume Ham 80400 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

Every Saturday, near the ruins of Ham castle, the Place du Jeu de Paume is covered with exhibitors showcasing local produce and the skills of our local producers.

German :

Jeden Samstag in der Nähe der Ruinen des Schlosses von Ham bedeckt sich der Place du Jeu de Paume mit Ausstellern, die Produkte aus unserer Region präsentieren, die von den Fertigkeiten unserer lokalen Produzenten zeugen.

Italiano :

Ogni sabato, vicino alle rovine del Castello di Ham, la Place du Jeu de Paume si riempie di espositori che presentano i prodotti locali e dimostrano le abilità dei nostri produttori locali.

Espanol :

Todos los sábados, cerca de las ruinas del castillo de Ham, la Place du Jeu de Paume se llena de expositores que muestran los productos locales y demuestran las habilidades de nuestros productores locales.

L’événement Marché hebdomadaire de Ham Ham a été mis à jour le 2025-07-29 par OT HAUTE SOMME PERONNE