Marché hebdomadaire de Jussey Jussey

Marché hebdomadaire de Jussey

Rue Gambetta Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 09:00:00

fin : 2027-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Seul marché traditionnel des Hauts du Val de Saône, il se tient tous les mardis (à quelques rares exceptions dues chaque année au décalage des jours férié) de 7h à 12h30 dans l’artère principale de Jussey, la rue Gambetta. Vous y trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin en produits frais et locaux ! Chaque dernier mardi du mois, le marché se transforme en une grande foire à ne pas rater si vous en avez l’occasion… .

Rue Gambetta Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 11 49 contact@mairie-jussey.fr

