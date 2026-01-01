Marché hebdomadaire de Landivy

Place de l’église Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 09:00:00

fin : 2027-08-10 13:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Tous les mardis matin, un marché à dominance alimentaire au coeur de la petite ville de Landivy.

Tous les mardis matin, un marché à dominance alimentaire au coeur de la petite commune de Landivy. .

Place de l’église Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 42 05 mairie@landivy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday morning, a predominantly food market in the heart of the small town of Landivy.

L’événement Marché hebdomadaire de Landivy Landivy a été mis à jour le 2025-11-17 par Bocage Mayennais Tourisme